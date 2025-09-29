ABC 7: погранслужба США прибыла в Чикаго и начала задержания по плану Трампа

Трамп начал борьбу с преступностью
Трамп начал борьбу с преступностью

Силы погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго и начали задержания на фоне планов президента Дональда Трампа ввести в город Национальную гвардию для борьбы с преступностью. Об этом сообщают СМИ. 

«В воскресенье в центре Чикаго отмечается массовое присутствие федеральных иммиграционных агентов. Они задержали множество человек», — передает телеканал ABC 7.

Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер обвинил прибывших вооруженных силовиков в запугивании местных жителей. В начале сентября Трамп заявил о готовности использовать Национальную гвардию для наведения порядка в Чикаго, который он назвал самым опасным городом мира.

В пятницу президент также поручил министру обороны Пенту Хегсету направить войска для защиты Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения «Антифа». Ранее администрация Трампа уже передала в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, разместив в ряде районов Национальную гвардию в рамках временного чрезвычайного положения.

Ранее Дональд Трамп неоднократно выступал за использование армии и Национальной гвардии для борьбы с преступностью и нелегальной миграцией, настаивая на ужесточении мер безопасности в крупных городах и на границе. В 2024 году по его инициативе размещались подразделения Национальной гвардии в ряде штатов, а часть полномочий полиции была передана федеральным властям в рамках чрезвычайного положения.

