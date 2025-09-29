Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при нападении на колледж в Архангельске

Цыбульский: пострадавших после нападения в Архангельске госпитализировали
Сразу после инцидента на место оперативно прибыли две бригады скорой помощи
Сразу после инцидента на место оперативно прибыли две бригады скорой помощи Фото:
новость из сюжета
Студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске

Медики оперативно оказали первую помощь пострадавшим после нападения на колледж в Архангельске и обеспечили их срочную госпитализацию в медучреждения города. О состоянии здоровья пострадавших сообщил губернатор области Александр Цыбульский.

«Сразу после инцидента на место оперативно прибыли две бригады „скорой“, которые оказали первую помощь пострадавшим и обеспечили их срочную госпитализацию», — написал Цыбульский в своем telegram-канале. Одна из пациенток в настоящее время находится в операционной. Ее состояние предварительно оценивается как средней степени тяжести.

Вторая пострадавшая уже прооперирована. На данный момент она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. Губернатор подчеркнул, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее в одном из колледжей Архангельска студент совершил нападение на преподавателя русского языка и литературы, ворвавшись в учебную аудиторию во время занятий. Прежде чем нападавшего удалось обезвредить другим студентам, он успел нанести ранения трем людям. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство нескольких лиц.

