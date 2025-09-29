Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при нападении на колледж в Архангельске

Медики оперативно оказали первую помощь пострадавшим после нападения на колледж в Архангельске и обеспечили их срочную госпитализацию в медучреждения города. О состоянии здоровья пострадавших сообщил губернатор области Александр Цыбульский.
«Сразу после инцидента на место оперативно прибыли две бригады „скорой“, которые оказали первую помощь пострадавшим и обеспечили их срочную госпитализацию», — написал Цыбульский в своем telegram-канале. Одна из пациенток в настоящее время находится в операционной. Ее состояние предварительно оценивается как средней степени тяжести.
Вторая пострадавшая уже прооперирована. На данный момент она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. Губернатор подчеркнул, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Ранее в одном из колледжей Архангельска студент совершил нападение на преподавателя русского языка и литературы, ворвавшись в учебную аудиторию во время занятий. Прежде чем нападавшего удалось обезвредить другим студентам, он успел нанести ранения трем людям. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство нескольких лиц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.