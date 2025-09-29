Управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Роман Менжинский знал о подозрениях в превышении полномочий задолго до своего ареста. Об этом говорится в материалах уголовного дела. Из документов следует, что Менжинский неоднократно допрашивался в статусе свидетеля и был осведомлен о расследовании в свой адрес.
«О возбужденном уголовном деле и наличии в отношении него подозрения в совершении преступления Менжинский знал давно, неоднократно допрашивался в качестве свидетеля», — отмечается в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. По словам адвоката Менжинского, несмотря на осведомленность о возбуждении уголовного дела, его подзащитный не предпринимал попыток скрыться или оказать давление на участников процесса. Защитник подчеркнул, что отсутствие попыток воспрепятствовать следствию могло бы стать основанием для смягчения меры пресечения, однако Мосгорсуд оставил чиновника под арестом.
В настоящий момент срок ареста Менжинскому продлен Басманным судом Москвы до декабря 2025 года. Следователь на заседании сообщил, что расследование планируется завершить до Нового года.
Вместе с Менжинским по делу проходят бывший заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов и министр имущества региона Эльдар Белоусов. Все они были задержаны в Челябинской области и этапированы в Москву. Согласно материалам следствия, чиновники через подконтрольного директора строительной компании организовали незаконное строительство оздоровительного комплекса.
Как ранее сообщало URA.RU, один из фигурантов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По информации адвоката Богашова, на которую ссылается РИА Новости, речь идет о бывшем гендиректоре АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций“ Владимире Атаманченко. Следствие считает, что с ноября 2021 года по август 2023 года Атаманченко получил 34,3 миллиона рублей от Корпорации, которые впоследствии были переведены на его личные счета и использованы для возврата личных денежных займов. Суд вынес решение по делу, назначив экс-руководителю наказание в виде лишения свободы условно.
