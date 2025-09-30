В Генштабе раскрыли, сколько россиян призовут на военную службу осенью

Генерал-полковник Бурдинский: на военную службу будет призвано 135 тысяч человек
В ходе осенней призывной кампании 2025 года на военную службу в России планируется направить 135 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда». Согласно заявлению, призыв стартует 1 октября и завершится 31 декабря 2025 года, за исключением ряда северных регионов страны.

«Всего на военную службу будут призваны и направлены для ее прохождения 135 тысяч человек. Не менее трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно­учетную специальность», — заявил Бурдинский. После завершения обучения молодые люди будут распределены по войскам с учетом приобретенных навыков.

В ходе интервью он также уточнил особенности призыва для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. Для граждан, проживающих в этих районах, призыв начнется с 1 ноября и завершится 31 декабря. При этом в 24 северных районах страны, по словам генерал-полковника, призыв проводится только весной из-за сложных климатических условий.

Как URA.RU писало ранее, глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов утвердил приказ о проведении осенней призывной кампании. Призыв будет осуществляться в период с октября по декабрь 2025 года и охватит граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет.

