Алиханов назвал категории авто, которые сильнее всего подорожают из-за утильсбора

Алиханов: сильнее всего в России подорожают автомобили по параллельному импорту
Алиханов отметил, что ситуация с затовариванием складов поспособствует снижению рисков значительных скачков цен
Алиханов отметил, что ситуация с затовариванием складов поспособствует снижению рисков значительных скачков цен

Корректировка утильсбора в большей степени затронет автомобили, ввозимые по параллельному импорту, а также машины тех брендов, которые прекратили свою деятельность в России из-за санкций. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«По большей части это те машины, которые поставляются по параллельному импорту, и тех брендов, которые из-за санкций прекратили свою деятельность в Российской Федерации», — рассказал Алиханов в интервью ТАСС. Несмотря на ожидаемое подорожание отдельных категорий автомобилей, глава Минпромторга отметил, что ситуация с затовариванием складов на российском рынке поспособствует снижению рисков значительных скачков цен.

Подорожание затронет автомобили с большим объемом двигателя и высокой мощностью. Согласно проекту постановления правительства, с 1 ноября в расчет утильсбора для легковых машин (категория М1) будет включен новый параметр: базовая ставка станет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность будет влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале. Это означает, что чем мощнее и крупнее автомобиль, тем выше будет размер утильсбора, а значит, и конечная цена для потребителя. Также ожидается рост ставки НДС на 2%. По мнению представителей правительства, это является вкладом каждого россиянина в обеспечение безопасности страны.

Льготный утилизационный сбор будет продлен для самых популярных и востребованных моделей автомобилей. Официальные дилеры не планируют существенного повышения стоимости автомобилей, несмотря на изменения в системе расчета утильсбора.

