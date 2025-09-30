Алиханов назвал категории авто, которые сильнее всего подорожают из-за утильсбора

Корректировка утильсбора в большей степени затронет автомобили, ввозимые по параллельному импорту, а также машины тех брендов, которые прекратили свою деятельность в России из-за санкций. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«По большей части это те машины, которые поставляются по параллельному импорту, и тех брендов, которые из-за санкций прекратили свою деятельность в Российской Федерации», — рассказал Алиханов в интервью ТАСС. Несмотря на ожидаемое подорожание отдельных категорий автомобилей, глава Минпромторга отметил, что ситуация с затовариванием складов на российском рынке поспособствует снижению рисков значительных скачков цен.
Подорожание затронет автомобили с большим объемом двигателя и высокой мощностью. Согласно проекту постановления правительства, с 1 ноября в расчет утильсбора для легковых машин (категория М1) будет включен новый параметр: базовая ставка станет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность будет влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале. Это означает, что чем мощнее и крупнее автомобиль, тем выше будет размер утильсбора, а значит, и конечная цена для потребителя. Также ожидается рост ставки НДС на 2%. По мнению представителей правительства, это является вкладом каждого россиянина в обеспечение безопасности страны.
Льготный утилизационный сбор будет продлен для самых популярных и востребованных моделей автомобилей. Официальные дилеры не планируют существенного повышения стоимости автомобилей, несмотря на изменения в системе расчета утильсбора.
