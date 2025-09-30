Якушев рассказал, как изменилась жизнь в новых регионах после воссоединения с Россией

Якушев: воссоединение новых регионов с Россией определило общее будущее страны
Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев поздравил жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с годовщиной референдумов, проведенных в исторических регионах России три года назад. По словам политика, на новых российских территориях за это время наладилась мирная жизнь.

«Мы стали свидетелями того, как в рекордно короткие сроки при постоянном внимании Президента Владимира Путина в новых регионах налаживается мирная жизнь. Шефство над городами и селами взяли субъекты РФ. „Единая Россия“ открыла региональные отделения и, собрав наказы, дополнила народную программу положениями о восстановлении новых регионов», — сказал Якушев. Его слова опубликованы на сайте «ЕР».

Секретарь Генсовета также добавил, что в настоящее время на этих четырех территориях происходят масштабные преобразования: ведется строительство и реконструкция школ, медицинских учреждений, дорог и жилых зданий, открываются новые предприятия, а во все сферы жизни постепенно возвращается стабильность. По словам Якушева, особый акцент делается на том, что все работы осуществляются не формально, а с подлинной заботой о населении. Внимание уделяется не только крупным инфраструктурным проектам, но и решению повседневных вопросов жителей.

Он подчеркнул, что гуманитарные миссии проводятся ежедневно. На сегодняшний день региональные отделения партии «ЕР» направили на Донбасс и в Новороссию уже 143 тысячи тонн грузов. Оказание помощи фронту ведется на постоянной основе, отметил Якушев.

«Мы стараемся отвечать на все вызовы, как это произошло с нехваткой воды в ДНР. Партия отреагировала незамедлительно, организовав ее подвоз практически со всей страны», — сообщил секретарь Генсовета.

Активисты «Молодой гвардии» регулярно приезжают работать в волонтерские центры «ЕР». Якушев добавил, что уже 99 отрядов из разных регионов приняли участие в этой работе. Активисты помогают местным врачам, занимаются восстановлением инфраструктуры, а также проводят мероприятия для детей и молодежи в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Секретарь Генсовета отметил, что воссоединение новых регионов с РФ стало большим шагом к восстановлению исторического единства страны.

«30 сентября главы наших исторических регионов подписали договоры с Россией, подтвердив свое желание и готовность быть с нашей страной навсегда. Это решение определило не только их будущее, но и наше общее. Задало курс на дальнейшее развитие и укрепление России», — сказал Якушев.

В ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы о присоединении к России. После подсчета всех голосов за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% жителей ДНР, 98,42% — ЛНР, 87,05% — Херсонской области и 93,11% — Запорожской области. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал соглашения о включении новых субъектов в состав страны.

Российский лидер поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что вся страна поддерживает и гордится выбором, который сделали жители этих территорий.

