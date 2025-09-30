Напавший на колледж в Архангельске частично признал свою вину

Напавший на колледж в Архангельске парень частично признал свою вину. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.
«Он находится в статусе подозреваемого, вину он признал частично», — рассказали в СК РИА Новости. Вопрос о мере пресечения для подозреваемого будет решаться во вторник, 30 сентября, в Ломоносовском суде Архангельска. Заседание назначено на 17:00. Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
В понедельник утром, 29 сентября, в одном из колледжей Архангельска юноша напал с ножом на двух педагогов учебного заведения. Нападавший ранее был отчислен из этого учебного заведения. В результате пострадали две женщины. Оперативно прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений.
