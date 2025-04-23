Суд поставил крест на попытках Google оспорить огромные долги перед СМИ РФ

Арбитражный суд Москвы 23 апреля запретил ирландской компании Google Ireland Limited (GIL) продолжать судебные разбирательства против российского ООО «Гугл» в Северном окружном суде штата Калифорния (США). Об этом сообщили источники, знакомые с ходом процесса. Кроме того, суд также установил судебную неустойку — астрент — в размере 1 млрд рублей в пользу Russia Today (АНО «ТВ Новости»). Эта сумма будет взыскана с GIL в случае продолжения разбирательства в Америке.
«Московский арбитражный суд принял обеспечительные меры по заявлению АНО „ТВ-новости“ (Russia Today) — запретил GIL продолжать антиисковые разбирательства в США. В случае нарушения этого запрета назначена неустойка в 1 млрд рублей», — подтвердили представители юридической фирмы Art de Lex «Ведомостям».
Они уточнили, что рассматриваемые в российском суде споры, связанные с субсидиарной ответственностью и оспариванием сделки по трансфертному ценообразованию между ООО «Гугл» и GIL на сумму более 300 млрд рублей, являются ключевыми для всех кредиторов банкрота. Также подчеркивается, что судебные ограничения введены в ответ на аналогичные меры американского суда, который в январе запретил конкурсному управляющему российского «Гугла» и его представителям участвовать в банкротном деле на территории России.
По данным Art de Lex, оспариваемая сделка касается резкого снижения доли ООО «Гугл» в распределении российской выручки с 20% до, менее чем, 3% в 2018 году, что привело к существенным финансовым потерям российского подразделения. Под риском находится весь объем активов группы Alphabet, капитализация которой составляет порядка 3 трлн долларов, так как сумма требований по делу банкротства и начисления астрента может быть значительной.
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение, согласно которому российским медиакомпаниям Russia Today, «Спас» и «Царьград» запрещается начинать новые или продолжать уже идущие судебные разбирательства против Google в связи с блокировкой их каналов на YouTube. Как информирует юридическая фирма Art de Lex, представляющая интересы российских СМИ, суд пришел к выводу, что подобные споры могут быть рассмотрены исключительно в судах США или Великобритании, напоминает «Царьград».
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