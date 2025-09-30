Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова, обвиненного в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он свою вину не признает, передает корреспондент URA.RU.
«Удовлетворить ходатайство следователя. Избрать Чемезову меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 ноября» , — огласила вердикт судья. Адвокат Чемезова — Мария Кирилова — просила отправить его под домашний арест, так как у него имеется серьезное заболевание. Предлагали даже залог, но сумму не называли — «на усмотрение суда». Деньги готов был внести одноклассник Чемезова, местный предприниматель Валерий Богачев. Решение суда адвокаты будут обжаловать.
Чемезова задержали 29 сентября, когда он явился на допрос в ГСУ ГУ МВД по региону. Оттуда его увезли в больницу из-за болей в животе. Вечером бывший чиновник попал в изолятор временного содержания городской полиции. Следователи предъявили ему обвинение 30 сентября.
Свой пост он покинул меньше недели назад — 25 сентября. В должности он работал с 2021 года, курировал вопросы внутренней политики.
