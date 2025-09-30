Арестован бывший свердловский вице-губернатор Чемезов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Олег Чемезов был задержан 29 сентября
Олег Чемезов был задержан 29 сентября Фото:

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова, обвиненного в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он свою вину не признает, передает корреспондент URA.RU.

«Удовлетворить ходатайство следователя. Избрать Чемезову меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 ноября» , — огласила вердикт судья. Адвокат Чемезова — Мария Кирилова — просила отправить его под домашний арест, так как у него имеется серьезное заболевание. Предлагали даже залог, но сумму не называли — «на усмотрение суда». Деньги готов был внести одноклассник Чемезова, местный предприниматель Валерий Богачев. Решение суда адвокаты будут обжаловать.

Чемезова задержали 29 сентября, когда он явился на допрос в ГСУ ГУ МВД по региону. Оттуда его увезли в больницу из-за болей в животе. Вечером бывший чиновник попал в изолятор временного содержания городской полиции. Следователи предъявили ему обвинение 30 сентября.

Свой пост он покинул меньше недели назад — 25 сентября. В должности он работал с 2021 года, курировал вопросы внутренней политики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова, обвиненного в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он свою вину не признает, передает корреспондент URA.RU. «Удовлетворить ходатайство следователя. Избрать Чемезову меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 ноября» , — огласила вердикт судья. Адвокат Чемезова — Мария Кирилова — просила отправить его под домашний арест, так как у него имеется серьезное заболевание. Предлагали даже залог, но сумму не называли — «на усмотрение суда». Деньги готов был внести одноклассник Чемезова, местный предприниматель Валерий Богачев. Решение суда адвокаты будут обжаловать. Чемезова задержали 29 сентября, когда он явился на допрос в ГСУ ГУ МВД по региону. Оттуда его увезли в больницу из-за болей в животе. Вечером бывший чиновник попал в изолятор временного содержания городской полиции. Следователи предъявили ему обвинение 30 сентября. Свой пост он покинул меньше недели назад — 25 сентября. В должности он работал с 2021 года, курировал вопросы внутренней политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...