Прошедшие в Молдове выборы сопровождались многочисленными нарушениями и манипуляциями при подсчете голосов, что является жульничеством. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«Выборы в Молдавии были жульническими, с откровенными манипуляциями голосами», — заявил Лавров на пресс-конференции клуба «Валдай». Прямой эфир заседания идет на телеканале «Смотри».
По его словам, использование административных ресурсов за рубежом позволило партии «Действие и солидарность» (PAS), возглавляемой президентом Майей Санду, достичь необходимых для себя результатов. Она одержала победу на парламентских выборах, набрав 50,15% голосов, пишет «Национальная служба новостей».
Ранее в МИД заявили, что процесс голосования сопровождался многочисленными нарушениями и случаями фальсификации, на которые обращали внимание как эксперты, так и международные наблюдатели. В частности, подчеркивалось резкое увеличение явки на отдельных избирательных участках незадолго до их закрытия, а также быстрое исчерпание бюллетеней сразу после открытия некоторых участков. В министерстве обращали внимание на существенные ограничения для представителей молдавской диаспоры в России: для десятков тысяч граждан в Москве было организовано лишь два избирательных участка, тогда как в странах Западной Европы действовали сотни пунктов голосования.
Кроме того, сообщалось о трудностях, с которыми столкнулись жители Приднестровья при попытке принять участие в выборах. Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила Евросоюз в использовании финансового давления на избирателей Молдавии накануне проведения парламентских выборов. Политолог Михаил Ахремцев заявил, что выборы в Молдавии запомнятся как одни из самых грязных, пишет RT.
