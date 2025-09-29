В Молдавии подводят итоги скандальных выборов: чем они закончились

Партия президента Молдавии Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) одержала победу на парламентских выборах, набрав 50,15% голосов. Об этом сообщает Центральный избирательный комитет (ЦИК) республики по итогам обработки 99,87% протоколов.
Второе место занял Патриотический блок, которым руководит экс-президент Игорь Додон. За объединение свои голоса отдали 24,19% избирателей. В состав блока входят Партия социалистов, Партия коммунистов, а также менее крупные политические формирования — «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы». Замыкает тройку лидеров проевропейский блок партий «Альтернатива», который набрал 7,97% голосов. Об итогах и скандалах парламентских выборах — в материале URA.RU.
Итоги выборов в Молдавии
Партия Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) победила на парламентских выборах, набрав 50,15% голосов избирателей и сохранив большинство в законодательном органе. Такие данные опубликованы после подсчета почти всех голосов — 99,87%
На втором месте оказался Патриотический блок, одним из лидеров которого является Игорь Додон. За него проголосовали 24,19% граждан. Блок объединяет Партию социалистов, Партию коммунистов, а также меньшие политические силы — «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы». В тройку лидеров вошел проевропейский блок партий «Альтернатива», получивший 7,97% голосов. За «Нашу Партию» экс-кандидата в президенты и бывшего мэра Бельц Ренато Усатого отдали предпочтение 6,20% избирателей.
Выборы прошли с массовыми нарушениями
В селе Санэтаука очевидцы засняли массовый вброс бюллетеней на выборах, который осуществляли члены избирательного бюро. На видео с места событий зафиксировано, как несколько человек в помещении комиссии последовательно опускают пачки бюллетеней в урну, после чего продолжают работу как обычно. В публикации сообщается, что аналогичный сценарий зафиксирован сразу на двух площадках — в школе и больнице.
Подобные нарушения были замечены и за пределами страны. Сообщается о неоднократном голосовании одной и той же группы лиц на участках в итальянской Вероне. Уточняется, что когда очевидец хотел узнать, сколько же раз они проголосовали, голосующие быстро разбежались.
Выборы могут признать недействительными
Президент Молдовы Майя Санду заявила о возможном признании итогов внеочередных парламентских выборов недействительными. Причиной стала корректировка количества избирательных участков за рубежом, что вызвало протесты среди молдавской диаспоры, особенно в России и Приднестровье.
По словам Додона, изменения в распределении участков коснулись преимущественно стран Запада и России. В Партии социалистов считают, что действия властей направлены на ограничение участия определенных групп избирателей. В частности, речь идет о гражданах Молдовы, работающих и проживающих в России и Приднестровской Молдавской Республике. Оппозиция утверждает, что сокращение числа участков затруднит волеизъявление десятков тысяч людей.
ЦИК втрое сократила число избирательных участков
ЦИК Молдавии почти втрое сократила число избирательных участков для жителей Приднестровья на выборах, проходящих на территории страны. Одновременно с этим, мост через Днестр, ведущий к одному из участков, был фактически недоступен после поступившей анонимной угрозы о минировании. Аналогичные сообщения о минировании получили еще 14 населенных пунктов в приграничье с непризнанной республикой.
Помимо ограничений на голосование, ситуация в регионе остается напряженной и по линии безопасности. В Молдавию прибыли десятки сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР). Формально их присутствие связано с поиском украинских граждан, уклоняющихся от мобилизации. Однако аналитики указывают на то, что усиление украинского военного присутствия может быть связано с подготовкой к возможным провокациям.
Додон заявил о массовом недовольстве среди населения
После оглашения предварительных результатов, Игорь Додон появился на многочисленным митинге в Кишиневе. Там он заявил, что партия Санду проиграла парламентские выборы внутри республики. Он пояснил, что результаты голосования не соответствуют ожиданиям действующей власти и подчеркнул массовое недовольство результатами среди населения. Додон подчеркнул, что многие жители страны не поддерживают курс ПДС (Партии действия и солидарности), несмотря на попытки запугивания со стороны властей.
Во время митинга лидер партии обратился к участникам протестного движения с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Он отметил важность соблюдения законных методов выражения несогласия и призвал всех действовать исключительно в рамках правового поля. По его словам, именно страх, нагнетаемый правящей партией, стал причиной низкой явки на выборах, но протестные настроения в обществе остаются высокими.
Санду не понесет наказание за фальсификацию на выборах
Майя Санду не столкнется с последствиями за допущенные нарушения во время прошедших парламентских выборов. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru. По его словам, несмотря на заявления о манипуляциях в избирательном процессе, международные институты не выразили публичного осуждения действий молдавских властей.
Эксперт отметил, что итогам выборов не помешали ни снятие кандидатов, ни преследование оппозиционеров, ни отстранение партий накануне голосования. Политолог прогнозирует, что в ближайшее время в Молдавии активизируются политические процессы, включая возможные подкупы и переходы депутатов между партиями.
