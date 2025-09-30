Картаполов ответил, почему сейчас идет крупнейший за 9 лет призыв в армию

Рост числа призывников этой осенью по сравнению с предыдущими годами обусловлен тем, что во время весенней кампании было набрано несколько меньше военнослужащих, чем предполагалось. Об этом сообщил глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов. По его словам, увеличение связано также с последовательным расширением вооруженных сил.
«В весенний призыв должны были набрать 160 тысяч призывников, набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли», — заявил Картаполов в беседе с РБК.
Он напомнил, что в России продолжается реализация планов по развитию армии и увеличению ее численности. В частности, формируются новые воинские части, в том числе в Ленинградском военном округе — для усиления охраны границы с Финляндией. Депутат особо подчеркнул, что увеличение числа призывников является естественным процессом и не связано с проведением специальной военной операции.
Осенняя кампания стартует 1 октября. Ожидается, что она станет самой масштабной за последние девять лет: на службу планируется направить 135 тысяч человек. Больше призывников было только в 2016 году, когда в армию отправились 152 тысячи человек.
Осенний призыв будет организован с применением государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». В Москве, Республике Марий Эл, а также в Рязанской и Сахалинской областях повестки призывникам поступят исключительно в электронном формате. Об этом рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский. Также замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский отметил, что призыв не связан со спецоперацией, пишет «Национальная служба новостей».
