Кому повысят зарплаты в Свердловской области с октября: полный список

С 1 октября по всей России проиндексируют зарплаты бюджетников. Изменения затронут и свердловских госслужащих. На сколько увеличатся зарплаты у разных категорий работников — в материале URA.RU.
Индексация зарплаты работников федеральных организаций
Зарплаты бюджетников, работающих в федеральных учреждениях, проиндексируют на 7,6%. Выплаты увеличат сотрудникам следующих структур: Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, Федеральной противопожарной службы (ФПС), таможенной службы, военнослужащим (как по контракту, так и по призыву), органов принудительного исполнения, а также начальникам федеральной фельдъегерской связи.
Заработная плата будет проиндексирована на аналогичную величину для сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей, организаций и подразделений федеральных органов, в которых законодательством предусмотрена военная или приравненная к ней служба.
В частности, это коснется преподавателей федеральных высших учебных заведений, медицинских работников клинических центров, специалистов гидрометеорологической службы. Повышение окладов затронет также сотрудников федеральных учреждений науки и культуры, специалистов по медико-социальной экспертизе, а также гражданский персонал силовых ведомств, включая Минобороны РФ, МЧС России, МВД России и Росгвардию. Также повышение затронет адвокатов, которые участвуют в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда.
Индексация зарплат работникам региональных организаций
Повышение зарплат в региональных и муниципальных организациях остается на усмотрение местных властей. Согласно распоряжению губернатора Свердловской области Дениса Паслера, ежемесячные оклады госслужащих в Свердловской области поднимут на 4,5%. «Увеличить (индексировать) с 1 октября 2025 года в 1,045 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», — сказано в указе главы региона.
Повышение зарплаты затронет все категории госслужащих, включая специалистов, ведущих и главных специалистов, а также руководителей различных департаментов и управлений. При этом в прошлом году зарплаты свердловских чиновников выросли на 17,5%. Нынешние цифры объясняются темпами инфляции: 4,5% совпадает с прогнозируемым уровнем инфляции в России на конец 2025 года.
Кому повысили зарплаты ранее
В сентябре Паслер поднял зарплаты бюджетникам. Врачи, учителя, воспитатели, работники культуры и соцработники начали получать на 16,8% больше. Для этого из областного бюджета выделят более 5 миллиардов рублей.
