Источник назвал домыслами, что дочка Цапка протаранила дом на машине

РИАН: за рулем автомобиля находилась не Анастасия Цапко, а другая женщина
Фамилия у женщины была двойная и «достаточно экзотическая», заявил источник
Фамилия у женщины была двойная и «достаточно экзотическая», заявил источник

За рулем автомобиля, который протаранил дом в Ростовской области под Таганрогом, была женщина с другой фамилией, а не ранее названная дочь криминального авторитета Анастасия Цапок. Об этом сообщил неназванный источник в правоохранительных органах.

«Чистой воды домыслы. Никакое родство не подтверждается. Девушка была за рулем, факт ДТП есть, Госавтоинспекция дала официальный комментарий по нему. Но фамилия там явно не Цапок», — рассказал источник. Его слова приводит РИА Новости.

Также источник отметил, что у женщины, находящейся за рулем, была двойная фамилия. По его словам, она «достаточно экзотическая».

Ранее в СМИ появилась информация, что за рулем автомобиля, протаранившего дом в селе Николаевка Ростовской области, находилась дочь криминального авторитета Сергея Цапка — Анастасия Цапок. Сообщалось, что она управляла Mercedes-Benz AMG GT 63S в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль частично разрушил две комнаты. Жертв в результате происшествия нет. Об этом сообщал телеканал «Царьград».

