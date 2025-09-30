Девочка, избитая воспитателем в Асбесте, не может говорить

Девочка, избитая воспитателем в Асбесте (Свердловская область), является особенным ребенком и не может говорить. После дикого случая в детском саду ей назначено лечение, ее переведут в другое учреждение. Об этом URA.RU рассказала бабушка пострадавшей пятилетней малышки.
«В больнице выписали лекарства, назначили лечение. Ребенок психологически убит, боится взрослых, постоянные истерики. Обнимаю ее, а она на ушко показывает, больно ей там. Она не может говорить: когда ее расспрашиваешь, только ручками разводит и жмется», — объяснила женщина.
Марина (имя ребенка изменено — прим.URA.RU) с сестрой-близняшкой родились семимесячными, недоношенными, каждая по килограмму. Их выходили, но они до сих пор отстают от сверстников по весу и росту. Одна из сестренок развивается нормально, а у Марины проблемы с речью — она произносит отдельные слова, но не связывает их. В садике она посещала коррекционную группу. Бабушка подозревает, что случай с избиением мог быть не единственным и воспитатель могла пользоваться беспомощностью ребенка.
«Внучка не раз приходила из садика со ссадинами и царапинами, но нам объясняли, что Марина сама поцарапалась, упала. А может, было что-то другое, и она просто не могла рассказать о насилии», — предполагает бабушка. Сейчас Марина и ее сестренка-близняшка наотрез отказываются идти в детский сад. Девочки пока сидят дома, родители ждут, когда им дадут место в другом садике.
Случай с избиением произошел в Асбесте 29 сентября. Мать привела в садик дочек-близняшек, которые посещают разные группы. Она уже собиралась уходить, когда услышала крик своего ребенка, это кричала Марина. Женщина забежала в группу и обнаружила, что ее дочку в туалете избивает воспитательница. Вторая педагог была неподалеку и не вмешивалась в происходящее. Сейчас этим случаем занимается прокуратура. Воспитатель, поднявшая руку на ребенка, уволилась.
