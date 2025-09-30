Мужчине, зарезавшему начальницу в банке Москвы, предъявили обвинение

Москвичу предъявили обвинение в убийстве собственной начальницы в отделении банка по улице Автозаводской. Злоумышленник дал признательные показания, передает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
«С фигурантом проведены следственные действия. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — указано в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел 30 сентября на юге столицы России. Проверка показала, что обвиняемый заранее спланировал преступление.
На фоне возникших в ходе совместной работы неприязненных отношений мужчина нанес жертве не менее двух ножевых ранений. От полученных повреждений сотрудница банка скончалась на месте происшествия.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие будет настаивать перед судом, чтобы злоумышленника поместили под стражу.
