30 сентября 2025

Внука конструктора Калашникова признали виновным в убийстве

Ранее материалы уголовного дела поступили в суд
Ранее материалы уголовного дела поступили в суд

Внук знаменитого российского конструктора Михаила Калашникова — Игорь Красновский признан виновным в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика. Соответствующий вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей в Октябрьском районном суде Ижевска, передает прокуратура Удмуртии.

«Провозглашен вердикт в отношении 53-летнего внука Михаила Калашникова, обвиняемого в совершении преступлений против жизни. Представленные <...> доказательства признаны <....> достаточными для вынесения обвинительного вердикта. При этом присяжные заседатели решили, что виновный не заслуживает снисхождения», — указано в telegram-канале ведомства.

На суде Красновский заявил, что оборонялся ножом от нападения спортсмена и не угрожал сожительнице погибшего — ему также вменяли угрозу убийством. Однако присяжные не приняли эту версию. Отмечается, что осужденный ходатайствовал о рассмотрении дела с участием коллегии из шести присяжных заседателей. Наказание для Красновского определят на следующем заседании суда.

URA.RU уже рассказывало, что в начале года общественность потрясла смерть латвийского баскетболиста Яниса Тиммы — экс-супруга певицы Анны Седоковой. Тело мужчины нашли в одном из подъездов Москвы в декабре прошлого года, но обстоятельства озадачивали следствие.

