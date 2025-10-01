FT: в ЕС недовольны, что стена дронов будет выгодна северным и восточным странам

Некоторые страны Евросоюза (ЕС) выразили недовольство тем, что инициатива по созданию «стены дронов» на восточной границе ЕС может оказаться более выгодной для северных и восточных государств. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских депутатов.
Чиновники, занимающиеся координацией совместного финансирования этой инициативы, сообщили, что осведомлены о недовольстве стран Западной и Южной Европы тем обстоятельством, что значительная доля ресурсов направляется в пользу северных и восточных государств. В связи с этим, по их словам, ведется поиск решений, способных сделать проект «стены дронов» выгодным для всех участников объединения.
По данным издания, после появления неустановленного беспилотника Дания получила предложения о предоставлении средств противодействия дронам от США, Германии, Франции, Швеции, Норвегии и Финляндии. Один из датских чиновников отметил, что приобретение соответствующих технологий у Швеции, с которой Данию связывает давнее соперничество, стало для страны «в особенности унизительным». Вместе с тем премьер-министр Метте Фредериксен не согласилась с этой оценкой, подчеркнув, что «подобные инциденты происходят не только на территории Дании».
Ранее стало известно, что в реализации данной инициативы принимают активное участие Германия, Польша, Финляндия, а также государства Балтии — Литва, Латвия и Эстония. Проект «Стена дронов» предусматривает создание вдоль российской границы многоуровневой инфраструктуры, включающей разнообразные системы наблюдения и автоматизированные средства защиты от беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время инициатива находится на этапе проектирования и выбора опытных образцов оборудования. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, возведение различных стен в мировой истории, как правило, не приводило к положительным последствиям для стран, принимавших такие меры.
