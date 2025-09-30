«Стена дронов» в Европе и угрозы Киева о дальнобойных ударах: что сказал Песков 30 сентября

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя предложение о формировании в Европе так называемой «стены дронов», отметил, что исторический опыт свидетельствует о негативных последствиях возведения любых стен. Он также добавил, что слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о возможностях украинских ракет не являются новостью для Москвы.
Кроме того, представитель Кремля прокомментировал заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо об идее возможного вхождения в состав России городов Николаева и Одессы. Пресс-секретарь российского лидера также рассказал о том, что в Москве высоко оценили командировку министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генассамблею ООН. Все заявления Пескова на встрече с журналистами 30 сентября, — в материале URA.RU.
Создание стен всегда плохо заканчивалось
Песков прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, касающееся инициативы по формированию «стены дронов» на восточной границе Европы. Представитель Кремля подчеркнул, что возведение различных стен в мировой истории, как правило, не приводило к положительным последствиям для стран, принимавших такие меры. По словам пресс-секретаря российского президента, европейские страны вместо диалога и поиска гарантий безопасности продолжают показывать милитаристский настрой. Песков сообщил, что в Москве будут следить за развитием этой ситуации.
Угрозы Украины бить по любой точке в РФ
Представитель Кремля также ответил заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что украинские ракеты способны достичь любых военных объектов на территории России. По словам Пескова, подобные утверждения не являются новостью для Москвы и не меняют существующих оценок ситуации.
«Конечно же негативно (восприняли угрозы — прим. URA.RU). Заявление не новое. Много такой бравады мы слышим. Ситуация на линии фронтов совсем иная, там бравады нет со стороны киевского режима», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
О присоединении к РФ Одессы и Николаева
По мнению Пескова, многие жители Одессы и Николаева хотели бы связать свою судьбу с Россией, однако открыто говорить об этом сейчас небезопасно. В первую очередь для самих жителей. Так он ответил на заявление Сальдо о том, что жители этих двух городов, в случае проведения там референдумов о воссоединении с Россией, хотели бы войти в состав Российской Федерации.
Россия желает успехов Трампу в вопросе палестинского урегулирования
Россия поддерживает инициативу главы Белого дома Дональда Трампа по разрешению палестино-израильского конфликта и выражает надежду на успех его мирного плана. В Кремле надеются, что это поможет стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.
«В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия Трампа, которые имеют своей целью прекращения той трагедии. Мы желаем, чтобы этот план был реализован и чтобы это выйти в мирное русло развития событий на Ближнем Востоке», — сообщил Песков.
В Кремле оценили работу Лаврова на Генассамблее ООН
Работа министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была «напряженнейшей». Однако ее результаты в Кремле оценивают положительно. Глава российского внешнеполитического ведомства провел в Нью-Йорке, где проходила Ассамблея ООН, порядка 40 встреч с представителями различных государств, а также с руководителями международных организаций.
Путин проведет встречу с Хуснуллиным
Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным, в ходе которой планируется обсудить текущее состояние строительной отрасли в стране. По словам Пескова, Хуснуллин на постоянной основе докладывает главе государства о положении дел в строительном секторе, что способствует эффективному контролю за выполнением основных задач отрасли.
