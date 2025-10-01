Замгубернатора взяла на контроль массовое отравление школьников в Екатеринбурге

Замгубернатора Свердловской области-министр здравоохранения Татьяна Савинова взяла на контроль ситуацию в лицее №159 Екатеринбурга, где отравилось 12 учеников. Об этом сообщает telegram-канал «Здоровье уральцев». 

Также в посте говорится, что детей осмотрели врачи-токсикологи и проявлений отравления не нашли. «Показаний для госпитализации нет», — отмечают в паблике. 

ЧП произошло в лицее №159. Пятиклассники в раздевалке перед уроком физкультуры открыли банку с протеином, которую принес один из них. Дети надышались порошком, 12 человек почувствовали себя плохо. К лицею съехалось пять бригад скорой, пострадавших доставили в больницу. Сейчас с ними все хорошо. СКР и прокуратура проводят проверку. 

