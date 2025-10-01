В России создадут конкурентов американским IT-гигантам

Россия создаст возможности для появления в стране международных IT-гигантов. Премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Moscow Startup Summit 1 октября подчеркнул важность совместной работы со странами БРИКС и ШОС по развитию технологических стартапов. Кооперация с дружественными государствами и помощь молодым IT-компаниям с выходом на зарубежные рынки дадут возможность масштабировать успехи и создать конкурентов американским корпорациям, отметил профессор кафедры бизнес-информатики Финансового университета при правительстве Борис Славин.
«Площадка московского саммита открывает хорошие возможности для обмена опытом, свежими идеями, обсуждения успешных практик при массовом внедрении прорывных разработок. И позволяет как начинающим, так и уже опытным инвесторам изучить эффективные инструменты для старта и масштабирования своего дела», — сказал Мишустин.
Для этого на мероприятии собрались успешные представители нескольких десятков стран. В том числе Белоруссии, Китая, Индии и других дружественных государств, с которыми Россия успешно развивает равноправные партнерские отношения в рамках БРИКС и ШОС, сообщил премьер.
«Сегодня спрос на инновации растет. Семь из 10 крупнейших корпораций мира — технологические. Они у всех на слуху. Еще совсем недавно эти гиганты были не более чем группой единомышленников», — добавил глава правительства.
В России сильная инженерная школа и много талантливых молодых людей, нацеленных на профессиональную самореализацию и высокие результаты, подчеркнул Мишустин. Многие из них готовы брать на себя ответственность и открывать небольшие компании, работающие в перспективных отраслях, в том числе с использованием ИИ.
«И относиться к этим стартапам надо как к завтрашним лидерам в своих секторах и даже в глобальном масштабе. Чтобы их поддержать на ранних стадиях, мы продолжим создавать стимулы для привлечения инвестиций в такие проекты», — резюмировал премьер.
Россия работает над кооперацией с дружественными странами в IT-отрасли. В частности, такую международную технологическую экосистему хотят построить на базе БРИКС, комментирует Борис Славин. Минцифры даже создало институт цифровых атташе, которые помогают продвигать российские IT-решения в странах-партнерах.
«Кооперация позволит в будущем создавать крупные международные компании. В России, Индии уже сейчас много интересных проектов, в Китае вообще практически все импортозамещено. Но все это пока в основном локальные успехи, а мировыми лидерами остаются американские корпорации. У РФ есть желание создавать с дружественными странами глобальные продукты, в том числе путем объединения. Тогда они смогут конкурировать с Microsoft и другими IT-гигантами. Странам есть что предложить друг другу, например, Китай силен в производстве оборудования, а у России сильные программисты», — отметил собеседник URA.RU.
Молодым IT-компаниям сложно самим осваиваться в других странах, для этого им нужна поддержка государства, добавил Славин. Это не только финансовая помощь, но и другие меры, например, организация возможности работать в зарубежных бизнес-инкубаторах с готовой инфраструктурой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.