Предтрен в лицей Екатеринбурга, где стало плохо ученикам, принес сын экс-судьи

По слухам, ребенка забрали на разговор в ПДН
По слухам, ребенка забрали на разговор в ПДН
Пятиклассники отравились в екатеринбургском лицее

Предтренировочный комплекс в екатеринбургский лицей №159, где стало плохо школьникам, принес сын бывшей судьи. Об этом URA.RU рассказали ученики и родители.

«Его мама работала судьей. Он показал его пятиклассникам перед уроком физкультуры. Банка упала, порошок рассыпался в раздевалке. Туда зашли пятиклассники и почувствовали недомогание», — сказал один из собеседников агентства.

По данным URA.RU, судья работала в мировом суде. Ее статус был прекращен в 2023 году.

Школьников обследовали врачи-токсикологи. Проявлений отравлений у них не нашли. Порошок забрали на экспертизу. В ситуации разбираются СК, УМВД и прокуратура. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

