Предтрен в лицей Екатеринбурга, где стало плохо ученикам, принес сын экс-судьи

Предтренировочный комплекс в екатеринбургский лицей №159, где стало плохо школьникам, принес сын бывшей судьи. Об этом URA.RU рассказали ученики и родители.
«Его мама работала судьей. Он показал его пятиклассникам перед уроком физкультуры. Банка упала, порошок рассыпался в раздевалке. Туда зашли пятиклассники и почувствовали недомогание», — сказал один из собеседников агентства.
По данным URA.RU, судья работала в мировом суде. Ее статус был прекращен в 2023 году.
Школьников обследовали врачи-токсикологи. Проявлений отравлений у них не нашли. Порошок забрали на экспертизу. В ситуации разбираются СК, УМВД и прокуратура. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!