Путин ответил на «страшилки» об ударах «Томагавками» по Москве и Крыму

Президент Владимир Путин отреагировал на угрозы атаковать «Томагавками» Москву, Крым и попытку Украины втянуть Европу в конфликт с Россией. На совещании с постоянными членами Совета Безопасности 1 октября он предложил обсудить повышение информационной безопасности. Как объяснил URA.RU соавтор Большой российской энциклопедии Борис Межуев, против Москвы параллельно идут сразу несколько информационных кампаний, направленных на создание чувства паники в обществе, поэтому властям нужно оперативно отвечать на все фейки.
«Мы обсудим с вами сегодня некоторые вопросы, связанные с повышением информационной безопасности, отдельные аспекты этой проблемы. Пожалуйста, давайте начнем работать», — заявил Путин. Далее совещание проходило в закрытом режиме.
Президент регулярно поднимает тему информационной безопасности. В прошлый раз об этом говорили на Совбезе 16 мая 2025 года — в тот же день прошел первый за три года раунд российско-украинских переговоров.
Спустя несколько месяцев дипломатия отошла на второй, а то и на третий план. «Сейчас возникла в переговорном процессе пауза. <...> Киевский режим не спешит с продолжением переговорного процесса», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 октября во время общения с журналистами.
Вместо переговоров Киев готовит новую резонансную провокацию для втягивания НАТО в противостояние с Россией, предупредила накануне Служба внешней разведки. По ее информации, Украина уже организовала инциденты с БПЛА над Польшей и Румынией.
Теперь Киев планирует забросить в Польшу диверсионно-разведывательную группу, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. На самом деле в ДРГ войдут воюющие на стороне ВСУ боевики из «Легиона „Свобода России“ (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ) и белорусского „полка имени К. Калиновского“ (признан в Республике Беларусь террористической организацией). „Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания „большой войны“, — подчеркнули в СВР.
Провокации Киева с БПЛА и ДРГ — прежде всего информационные, именно поэтому Путин поднял эту тему на совещании Совбеза, считает политолог Борис Межуев. По его мнению, властям нужно определить план действий на случай распространения подобных фейков о России.
“Если такая провокация состоится, то украинские и западные СМИ поспешат обвинить в этом Россию. Есть опасность информационного сбоя: внутри страны могут возникнуть панические настроения на фоне жестких заявлений иностранных политиков с разных сторон. Наша задача — не допустить повсеместного распространения их информации, нам нужно донести свою позицию”, — отметил политолог.
Хотя большинство россиян не смотрят и не читают западную прессу, но, например, в русскоязычных telegram-каналах тоже «возможны серьезные вбросы, способные посеять панику», продолжил собеседник URA.RU. Ситуация требует основательной информационной работы государства уже сейчас, добавил он.
«Мы слышим заявления Зеленского о возможности ударов по Москве и другим российским городам. Британские деятели угрожают Крыму. На совещании Путина с членами Совбеза речь шла об ответе на все подобные информационные вбросы», — резюмировал Межуев.
Накануне экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал «сделать Крым непригодным для жизни» и «задушить» полуостров. Он также предложил использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту. Параллельно идут дискуссии о поставках Киеву других похожих ракет — американских «Томагавков». Поставку этого вида оружия уже допускал вице-президент США Джей Ди Вэнс. По информации западных СМИ, Зеленский просил у Трампа крылатые ракеты дальностью до 2,5 тысячи км.
