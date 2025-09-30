Фейки стали главным оружием США и Европы в войнах

Абрамс: в производстве фейков особенно выделяются англосаксы
Англосаксы используют СМИ, чтобы демонизировать соперников
Англосаксы используют СМИ, чтобы демонизировать соперников Фото:

Формат распространения ложной информации в мировых СМИ стал более изощренным. Об этом на пресс-конференции 30 сентября заявил американский писатель Абрахам Б. Абрамс. В своей книге «Фабрикация злодеяний и ее последствия» он рассказал, как фейковые новости формируют мировой порядок. По мнению экспертов, в их производстве особенно выделяются англосаксы. 

Случаи «фабрикации злодеяний» известны со второй половины XX века, отметил американский писатель Абрахам Б. Абрамс
Случаи «фабрикации злодеяний» известны со второй половины XX века, отметил американский писатель Абрахам Б. Абрамс
Фото:

Фейки в новостях — популярный инструмент манипуляции обществом, который активно используют со второй половины XX века, обратил внимание в своей книге американский военный эксперт Абрахам Б. Абрамс. Случаи «фабрикации злодеяний» писатель проанализировал, опираясь на 10 крупных вооруженных конфликтов со времен холодной войны до наших дней. В их числе: война за независимость Кубы, вооруженный конфликт во Вьетнаме и Персидском заливе, Ираке и Сирии, а еще — соперничество между США и Китаем.

«Идея написать эту книгу возникла еще в 2018-2019 годах, то есть в период первого президентского срока Дональда Трампа, когда началась эскалация конфликта между США и Китаем.

Я обратил внимание, что американцы начали делать то, что они совершали в адрес Северной Кореи (Корейская война 1950 — 1953 годы, — прим. ред.). Это фейковые материалы, которые помогали формировать угрозу в лице страны-оппонента. Они их производили, делая исторические отсылки, в которых были серьезные нестыковки», — полагает Абрамс.

Абрахам Б. Абрамс (на фото) проанализировал фейки, опираясь на историю десяти крупных вооруженных конфликтов
Абрахам Б. Абрамс (на фото) проанализировал фейки, опираясь на историю десяти крупных вооруженных конфликтов
Фото:

Проанализировав особенности производства фейковых новостей в период вооруженных конфликтов, Абрамс обратил внимание на одну закономерность: авторы фейк-ньюс часто использовали средства манипуляции, чтобы не просто демонизировать страну-соперника, а убедить людей в необходимости ударов по ее территории.

«Производители фейковых новостей стараются показать противника в роли стороны, которая занимается геноцидом и пытками. Так делали США, чтобы оправдать свое вторжение на Кубу (военная операция, организованная в 1961 году при участии правительства США с целью свержения правительства Фиделя Кастро — прим. ред.).

Сегодня авторы таких материалов используют манипуляции, чтобы оправдать введение экономических санкций», — объяснил военный эксперт.
Распространение фейков в СМИ стало более изощренным
Распространение фейков в СМИ стало более изощренным
Фото:

Формат распространения фейков в СМИ модернизируется — он стал более изощренным, поэтому этот инструмент манипуляции обществом продолжает работать, выразил мысль писатель Абрамс. «Раньше мы могли приписывать какие-то действия (распространение фейков — прим. ред.) конкретным государствам, а сейчас — нет, потому что появились международные организации, которые занимаются производством фейк-ньюс в политических целях. И это не только военные союзы, а еще объединения СМИ, которые работают с одними и теми же противниками.

Например, Radio Free Asia («Радио "Свободная Азия"», — прим. ред.)». Его финансирует правительство США, но журналисты этого СМИ вещают в Южной Корее, Сингапуре и других государствах», — уточнил Абрамс.
В производстве фейковых новостей выделяются англосаксы
В производстве фейковых новостей выделяются англосаксы
Фото:

В работе производства фейковых новостей выделяются англосаксы, потому что они наиболее враждебно настроены к своим оппонентам и используют не просто государственные, а международные источники информации, объяснил эксперт. «Это видно по тому, как некоторые страны коллективного Запада демонизируют образ президента России Владимира Путина, сравнивая его с известными политическими злодеями, а также распространяют фейки вокруг других политиков. На такую борьбу с фантомами они тратят сотни миллионов евро.

Быть независимым журналистом в таких условиях практически невозможно», — сообщил на пресс-конференции итальянский фотожурналист Джорджо Бьянки.

По словам руководителя отдела стратегических направлений АНО «Диалог», эксперта Global Fact-Checking Network Тимофея Ви, в условиях информационного противостояния появилось много специалистов, которые занимаются разоблачением заведомо ложных данных. «Такие расследования архивируют в специализированных базах, что помогает аудитории ориентироваться в потоке информации в условиях активного геополитического противостояния. Это один из инструментов современного мира, который помогает абстрагироваться от вредных нарративов, а также противодействовать манипуляциям», — резюмировал он.

