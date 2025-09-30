Фейки стали главным оружием США и Европы в войнах

Формат распространения ложной информации в мировых СМИ стал более изощренным. Об этом на пресс-конференции 30 сентября заявил американский писатель Абрахам Б. Абрамс. В своей книге «Фабрикация злодеяний и ее последствия» он рассказал, как фейковые новости формируют мировой порядок. По мнению экспертов, в их производстве особенно выделяются англосаксы.
Фейки в новостях — популярный инструмент манипуляции обществом, который активно используют со второй половины XX века, обратил внимание в своей книге американский военный эксперт Абрахам Б. Абрамс. Случаи «фабрикации злодеяний» писатель проанализировал, опираясь на 10 крупных вооруженных конфликтов со времен холодной войны до наших дней. В их числе: война за независимость Кубы, вооруженный конфликт во Вьетнаме и Персидском заливе, Ираке и Сирии, а еще — соперничество между США и Китаем.
«Идея написать эту книгу возникла еще в 2018-2019 годах, то есть в период первого президентского срока Дональда Трампа, когда началась эскалация конфликта между США и Китаем.
Я обратил внимание, что американцы начали делать то, что они совершали в адрес Северной Кореи (Корейская война 1950 — 1953 годы, — прим. ред.). Это фейковые материалы, которые помогали формировать угрозу в лице страны-оппонента. Они их производили, делая исторические отсылки, в которых были серьезные нестыковки», — полагает Абрамс.
Проанализировав особенности производства фейковых новостей в период вооруженных конфликтов, Абрамс обратил внимание на одну закономерность: авторы фейк-ньюс часто использовали средства манипуляции, чтобы не просто демонизировать страну-соперника, а убедить людей в необходимости ударов по ее территории.
«Производители фейковых новостей стараются показать противника в роли стороны, которая занимается геноцидом и пытками. Так делали США, чтобы оправдать свое вторжение на Кубу (военная операция, организованная в 1961 году при участии правительства США с целью свержения правительства Фиделя Кастро — прим. ред.).
Сегодня авторы таких материалов используют манипуляции, чтобы оправдать введение экономических санкций», — объяснил военный эксперт.
Формат распространения фейков в СМИ модернизируется — он стал более изощренным, поэтому этот инструмент манипуляции обществом продолжает работать, выразил мысль писатель Абрамс. «Раньше мы могли приписывать какие-то действия (распространение фейков — прим. ред.) конкретным государствам, а сейчас — нет, потому что появились международные организации, которые занимаются производством фейк-ньюс в политических целях. И это не только военные союзы, а еще объединения СМИ, которые работают с одними и теми же противниками.
Например, Radio Free Asia («Радио "Свободная Азия"», — прим. ред.)». Его финансирует правительство США, но журналисты этого СМИ вещают в Южной Корее, Сингапуре и других государствах», — уточнил Абрамс.
В работе производства фейковых новостей выделяются англосаксы, потому что они наиболее враждебно настроены к своим оппонентам и используют не просто государственные, а международные источники информации, объяснил эксперт. «Это видно по тому, как некоторые страны коллективного Запада демонизируют образ президента России Владимира Путина, сравнивая его с известными политическими злодеями, а также распространяют фейки вокруг других политиков. На такую борьбу с фантомами они тратят сотни миллионов евро.
Быть независимым журналистом в таких условиях практически невозможно», — сообщил на пресс-конференции итальянский фотожурналист Джорджо Бьянки.
По словам руководителя отдела стратегических направлений АНО «Диалог», эксперта Global Fact-Checking Network Тимофея Ви, в условиях информационного противостояния появилось много специалистов, которые занимаются разоблачением заведомо ложных данных. «Такие расследования архивируют в специализированных базах, что помогает аудитории ориентироваться в потоке информации в условиях активного геополитического противостояния. Это один из инструментов современного мира, который помогает абстрагироваться от вредных нарративов, а также противодействовать манипуляциям», — резюмировал он.
