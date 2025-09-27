27 сентября 2025

В пермском классическом университете хотят объединить два факультета

В ПГНИУ собираются объединить филфак с факультетом иностранных языков
Вопрос возможной реорганизации в пермском вузе рассмотрят в начале октября
Вопрос возможной реорганизации в пермском вузе рассмотрят в начале октября

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) готовятся обсудить вопрос объединения двух факультетов — филологического и современных иностранных языков и литератур. По данным источника URA.RU в вузе, инициатива исходит от ученых советов обоих факультетов.

«Вопрос о возможной реорганизации инициирован непосредственно учеными советами. По итогам обсуждения станет понятно, какова дальнейшая судьба двух факультетов и возможные сроки проведения изменений», — пояснил собеседник агентства. Совместное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос реорганизации, назначено на 1 октября, передает пресс-служба вуза.

На сайте ПГНИУ указано, что факультет современных иностранных языков был создан в 2003 году на базе кафедр филологического факультета, что обусловило их тесное взаимодействие. Преподаватели обеих структур ведут совместные образовательные программы и научные проекты. В университете также отмечают, что большинство сотрудников уже работают на двух факультетах параллельно, что облегчает потенциальную интеграцию кадрового состава и учебных процессов. В случае одобрения инициативы объединение может быть проведено уже в начале 2026 года.

