В Крыму ограничили продажу бензина

Усилия правительства Крыма и федеральных структур пока не привели к полной стабилизации ситуации с обеспечением автозаправочных станций (АЗС) необходимым количеством бензина. В связи с этим в регионе введено ограничение на продажу горючего — не более 20 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки», — заявил Аксенов. Информация размещена в его telegram-канале.
Он добавил, что в то же время общественный транспорт, социальные учреждения, коммунальные и экстренные службы полностью обеспечиваются топливом. Оперативная информация о налаживании стабильных поставок требуемого объема топлива будет предоставлена до 3 октября включительно.
Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак сообщил, что ситуация на внутреннем рынке топлива полностью находится под контролем. По его словам, Министерство энергетики осуществляет активное взаимодействие с субъектами Федерации в формате оперативного штаба. В настоящее время по всей стране обеспечен баланс между спросом и предложением. Новак также подчеркнул, что федеральные органы власти ведут постоянный мониторинг состояния топливного рынка и координируют усилия с региональными властями, чтобы исключить перебои в поставках.
