Сенат США не смог победить «шатдаун»

Сенату США вновь не удалось одобрить республиканский законопроект, предусматривающий финансирование деятельности правительства и завершение режима «шатдауна». Все это привело к приостановке деятельности федеральных органов власти. Информацию передает телеканал Fox News.
«Ни республиканцы, ни демократы не моргнули менее чем через 24 часа после приостановки работы правительства, поскольку попытка провести продление государственного финансирования снова провалилась в среду», — говорится в публикации.
Несмотря на то, что республиканцы занимают большинство в обеих палатах конгресса, для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате необходимы 60 голосов. В настоящее время у республиканцев имеется 53 места. В ходе голосования им вновь не хватило пяти голосов — против инициативы выступили 45 сенаторов, как следует из трансляции заседания.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что намерен воспользоваться периодом приостановки работы правительства для масштабных сокращений персонала и выплат. Он возложил ответственность за отсутствие согласованного бюджета на позицию демократов и отметил, что текущая ситуация предоставляет администрации возможность отказаться от программ, которые не поддерживаются республиканцами.
