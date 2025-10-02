Захарова назвала выборы в Молдове «кринж-цирком»

Прошедшие парламентские выборы в Молдове можно назвать «кринж-цирком» и «операцией по спасению кишиневского режима». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее оценке, голосование в республике сопровождалось нарушениями и не соответствовало стандартам демократии.
«Я думаю, что это буквально ярчайший повод задуматься над тем, к чему приводит манипулирование с демократией по западным лекалам... Вот я думаю, что самое подходящее название — это операция по спасению кишиневского режима, которая, действительно, превратилась в настоящий кринж-цирк», — отметила официальный представитель МИД РФ на брифинге. Трансляция мероприятия шла на YouTube-канале ведомства.
По словам Захаровой, молдавские политологи охарактеризовали процесс как «фарс и имитацию». Дипломат добавила, что в ходе голосования применялись методы давления на оппозицию, несовместимые с принципами свободы и демократии. Захарова уточнила, что, по информации правозащитников, во время выборов силовики провели около 580 обысков и задержали десятки человек. Кроме того, некоторые оппозиционные партии и избирательные блоки были исключены из предвыборной кампании даже в день голосования.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что значительная часть жителей Молдовы, возможно даже более половины, выступает за укрепление добрососедских отношений с РФ. Такое мнение представитель Кремля высказал, комментируя итоги прошедших парламентских выборов, в ходе которых были зафиксированы различные нарушения и неординарные ситуации. Песков выразил надежду, что антироссийские настроения уступят место более прагматичному и взвешенному подходу в молдавской политике.
В Республике Молдова 28 сентября состоялись выборы в парламент. По предварительной информации, предоставленной ЦИК, действующая Партия действия и солидарности сохранила большинство, обеспечив себе 55 мест в законодательном органе, который насчитывает 101 депутата. Патриотическому блоку достались 26 мандатов, альянс проевропейских партий «Альтернатива» получил восьмое мест, а партии «Наша партия» и «Демократия дома» — по шесть мандатов.
Тем не менее, окончательные итоги выборов ЦИК объявит позднее. Следует отметить, что блок «Победа» не был допущен к участию в избирательном процессе. Оппозиционные силы уже выразили несогласие с предварительными результатами и намерены обжаловать их, ссылаясь на многочисленные нарушения избирательных прав. В то же время молдавские власти сочли данные нарушения несущественными.
