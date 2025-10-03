Екатеринбург и Березовский свяжут трамвайной линией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проект могут реализовать до 2045 года
Проект могут реализовать до 2045 года Фото:
новость из сюжета
Масштабная транспортная реформа в Екатеринбурге

Екатеринбург и Березовский может связать трамвайная линия. Такой проект есть в генпланах муниципалитетов по их развитию до 2045 года. Об этом URA.RU рассказал замначальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов, выступавший на форуме 100+ Technobuild в «Екатеринбург-ЭКСПО» .

«Есть проекты по агломерационному межмуниципальному трамвайному маршруту „Екатеринбург-Березовский“. В планах возможно строительство линии между городами. Но пока это только решение генеральных планов двух муниципальных образований», — подчеркнул Шутов.

ЖК «Светлый» расположен в районе Кольцовского тракта
ЖК «Светлый» расположен в районе Кольцовского тракта
Фото:

За последний год был утвержден проект по строительству в столице Урала трамвайной линии в Светлом и Новокольцовском районах. В перспективе ветка пойдет до аэропорта Кольцово.

«Там планируется расширение, реконструкция существующей улицы, связывающей Уктус и Светлый, со строительством путепровода над автодорогой Екатеринбург-аэропорт Кольцово. Проектом предусмотрена организация остановочных пунктов, чтобы жители Светлого могли пользоваться этой линией», — добавил Шутов.

В 2022-м было запущено движение по ветке из Екатеринбурга до Верхней Пышмы запустили. В феврале прошлого года в столице Урала появилось новое трамвайное депо. А в июне мэр Алексей Орлов анонсировал запуск беспилотных трамваев до Верхней Пышмы.

Большую транспортную реформу в Екатеринбурге Орлов и его зам Рустам Галямов проводят с 2024 года. В рамках поддержанной городскими властями программе массово закупаются новые автобусы, трамваи и троллейбусы, а перевозчики стали работать по более дорогим — брутто-контрактам. Заявленная цель всего этого — повышение качества обслуживания пассажиров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбург и Березовский может связать трамвайная линия. Такой проект есть в генпланах муниципалитетов по их развитию до 2045 года. Об этом URA.RU рассказал замначальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов, выступавший на форуме 100+ Technobuild в «Екатеринбург-ЭКСПО» . «Есть проекты по агломерационному межмуниципальному трамвайному маршруту „Екатеринбург-Березовский“. В планах возможно строительство линии между городами. Но пока это только решение генеральных планов двух муниципальных образований», — подчеркнул Шутов. За последний год был утвержден проект по строительству в столице Урала трамвайной линии в Светлом и Новокольцовском районах. В перспективе ветка пойдет до аэропорта Кольцово. «Там планируется расширение, реконструкция существующей улицы, связывающей Уктус и Светлый, со строительством путепровода над автодорогой Екатеринбург-аэропорт Кольцово. Проектом предусмотрена организация остановочных пунктов, чтобы жители Светлого могли пользоваться этой линией», — добавил Шутов. В 2022-м было запущено движение по ветке из Екатеринбурга до Верхней Пышмы запустили. В феврале прошлого года в столице Урала появилось новое трамвайное депо. А в июне мэр Алексей Орлов анонсировал запуск беспилотных трамваев до Верхней Пышмы. Большую транспортную реформу в Екатеринбурге Орлов и его зам Рустам Галямов проводят с 2024 года. В рамках поддержанной городскими властями программе массово закупаются новые автобусы, трамваи и троллейбусы, а перевозчики стали работать по более дорогим — брутто-контрактам. Заявленная цель всего этого — повышение качества обслуживания пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...