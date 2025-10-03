Екатеринбург и Березовский свяжут трамвайной линией

Екатеринбург и Березовский может связать трамвайная линия. Такой проект есть в генпланах муниципалитетов по их развитию до 2045 года. Об этом URA.RU рассказал замначальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов, выступавший на форуме 100+ Technobuild в «Екатеринбург-ЭКСПО» .
«Есть проекты по агломерационному межмуниципальному трамвайному маршруту „Екатеринбург-Березовский“. В планах возможно строительство линии между городами. Но пока это только решение генеральных планов двух муниципальных образований», — подчеркнул Шутов.
За последний год был утвержден проект по строительству в столице Урала трамвайной линии в Светлом и Новокольцовском районах. В перспективе ветка пойдет до аэропорта Кольцово.
«Там планируется расширение, реконструкция существующей улицы, связывающей Уктус и Светлый, со строительством путепровода над автодорогой Екатеринбург-аэропорт Кольцово. Проектом предусмотрена организация остановочных пунктов, чтобы жители Светлого могли пользоваться этой линией», — добавил Шутов.
В 2022-м было запущено движение по ветке из Екатеринбурга до Верхней Пышмы запустили. В феврале прошлого года в столице Урала появилось новое трамвайное депо. А в июне мэр Алексей Орлов анонсировал запуск беспилотных трамваев до Верхней Пышмы.
Большую транспортную реформу в Екатеринбурге Орлов и его зам Рустам Галямов проводят с 2024 года. В рамках поддержанной городскими властями программе массово закупаются новые автобусы, трамваи и троллейбусы, а перевозчики стали работать по более дорогим — брутто-контрактам. Заявленная цель всего этого — повышение качества обслуживания пассажиров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!