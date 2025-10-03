Пермячка рассказала, как спасалась из дома, который атаковал украинский БПЛА

Жительница Березников Наталья Т., чей дом подвергся атаке БПЛА, спала, когда все произошло. О том, как она испугалась и как спаслась из дома, который после удара загорелся, она рассказала корреспонденту URA.RU.
«Мы с мамой живем в доме. В эту ночь мама дежурила на работе, а я была одна. Уже уснула, потом услышала хлопок и меня сразу оглушило. Встала, пошла смотреть, а там всё раскурочено. Потом выпрыгнула в окно, когда начала задыхаться уже», — рассказала Наталья.
Она также призналась, что они с мамой сильно испугались. «Слава богу никто не пострадал, но дом полностью сгорел», — поделилась женщина. В этом доме женщины прожили девять лет. Сейчас их поселили в квартире, которую предоставили на работе.
ЧП произошло ночью. В двухквартирный частный дом в Березниках влетел украинский беспилотник. В здании сразу же начался пожар. Экстренные службы, прибывшие на место, потушили огонь и занимаются уточнением причиненного ущерба. В городе развернут оперштаб. Губернатор Пермского края пообещал предоставить материальную помощь владелице дома.
