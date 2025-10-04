«Солнце не виновато»: астрофизик успокоил всех, кто боится магнитных бурь

Магнитные бури не оказывают отрицательного влияния на здоровье человека, но могут навредить инфраструктуре. Такое мнение высказал ТАСС сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, популяризатор астрономии Вячеслав Авдеев.
«У нас с вами нет органов, которые воспринимают магнитное поле. <...> На здоровье, судя по всему, это тоже никак не влияет. Голова может болеть по многим причинам, а Солнце и наша магнитосфера здесь не виноваты», — отметил эксперт в разговоре с ТАСС. В качестве подтверждения своей мысли он привел пример с магнитными полями, которые воздействуют на человека при МРТ. Он отметил, что человек во время процедуры их не чувствует, а они гораздо сильнее, чем при магнитной буре.
При этом негативное влияние от геомагнитной бури все же есть, но оно направлено не на человека, а на инфраструктуру. Это может спровоцировать техногенные катастрофы, что приведет к потенциально многомиллионному ущербу, уточнил Авдеев.
Накануне эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали выброс плазмы, который движется к Земле и приведет к магнитным бурям. Данное явление все же сказывается на человеке, но на уровне нервной системы. После прогноза сообщалось, что магнитосфера Земли стабилизировалась, передает MK.RU.
