«Болезненный момент»: Зарубина — о попытках украинцев «отменить» оперную диву Нетребко

Певица Ольга Зарубина: попытки отмены Нетребко надо пережить
Анна Нетребко не дает покоя украинским активистам
Анна Нетребко не дает покоя украинским активистам

Певица Ольга Зарубина, оценивая происходящее с оперной дивой Анной Нетребко, которую пытаются «убрать» с западных сцен, убеждена: все изменится. В беседе с URA.RU исполнительница высказалась о происходящем.

«Сейчас сложная ситуация, понятно, что многие отвернулись от России, ввели санкции, пытаются запретить наших артистов. Когда их отменяют, мы сделать уже ничего не можем — объективно. Но я уверена, что все наладится. Наших артистов снова будут везде приглашать», — говорит певица.

Анна Нетребко встала костью в горле у украинцев. В частности, жена президента Украины Елена Зеленская возмутилась тем, что российская оперная дива выступает в Британии. «Это фактически положило конец неофициальному культурному бойкоту российских артистов во время трехлетнего конфликта», — пишет газета The Telegraph.

А посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова обратилась с официальными письмами к членам кантонального совета Цюриха с требованием отменить ноябрьские выступления российской звезды.

Ранее из-за украинских «активистов» в Италии отменили концерт российского дирижера Валерия Гергиева. Маэстро должен был выступить в Королевском дворце Казерты.

Ольга Зарубина с оптимизмом смотрит в будущее и призывает сейчас «переждать такой болезненный момент», который отражается на российских деятелях культуры.

