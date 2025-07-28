В Италии отменили концерт российского дирижера Валерия Гергиева, который был запланирован на 27 июля. Маэстро должен был выступить в Королевском дворце Казерты. Почему бойкотировали концерт и как на это отреагировали жители Италии, читайте в материале URA.RU.
Почему отменили концерт дирижера Гергиева
Концерт Валерия Гергиева и оркестра театра Верди из Салерно, а также приглашенных музыкантов Мариинского театра, запланированный на 27 июля, сорвался. Присутствие российского дирижера стало причиной оживленной дискуссии среди украинских активистов, проживающих в Италии. 20 июля они организовали митинги, выразив несогласие с проведением мероприятия. На следующий день, 21 июля, местные власти приняли решение отменить концерт российских исполнителей.
Итальянцы считают стыдным отмену концерта Гергиева
В труппе Мариинского театра приглашенным солистом работает итальянский тенор Джованни Рибикезу. Своим мнением по поводу сложившейся вокруг Гергиева ситуации он поделился с «Известиями». Он считает, что власти Италии осознали свою ошибку и попытались все исправить, предложив Гергиеву выступление в Солерно. Однако маэстро решил отказаться от участия в концерте. По мнению Рибикезу, это решение было абсолютно правильным. Он также выразил свое мнение, что отмена концерта Гергиева — позор, и отметил, что ему, как итальянцу, стыдно за произошедшее. Тенор подчеркнул, что когда речь идет о таком великом имени, как Гергиев, все должны радоваться его приезду в Италию, но, к сожалению, власти решили отказать ему в этом.
Итальянцы «должны ненавидеть Россию»
Итальянская журналистка Фьямметта Кукурния в интервью «Известиям» выразила мнение, что власти считают, будто народ Италии недостаточно ненавидит Россию. По ее словам, по их мнению, итальянцы «должны ненавидеть Россию», поскольку таким образом их готовят к войне. В этом контексте, по мнению Кукурнии, необходимо было представить маэстро Валерия Гергиева в негативном свете, доказывая, что он — ужасный человек.
Русские слишком добры
Итальянская пара Мауро и Рита, глубоко увлеченные русской культурой, были очень расстроены отменой концерта Гергиева. Мауро откровенно выразил мнение, что русские слишком наивны и добры, им следует быть строже. Он осудил решение об отмене концерта, назвав его идиотизмом и нарушением итальянской Конституции. Мауро подчеркнул, что запрет выступления Гергиева — это безумие, и что человек не должен быть виноват только из-за своей национальности.
Ранее пианист Лука Сафронов-Затравкин призвал культурно ответить на запрет Гергиева в Италии. Он считает, что российской культуре нельзя изолироваться, несмотря на всевозможные препоны, пишет «Национальная Служба Новостей».
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