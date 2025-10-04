В России начнут передавать пустующее жилье очередникам на квартиру

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, позволяющий передавать пустующие квартиры, от которых отказались собственники, гражданам, стоящим в очереди на жилье. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике Олег Голов.
«Согласно инициативе, жилое помещение в многоквартирном доме (МКД) смогут признать пустующим, если собственник перестал его содержать более года и не исполняет обязательства по оплате коммунальных услуг. Такие бесхозные квартиры часто приводят к нарушению работы инженерных систем всего дома, в частности — к повреждению теплового контура», — заявил Голов. Его слова передает РИА Новости.
Такие квартиры будут переходить в муниципальную собственность по аналогии с выморочным имуществом и смогут предоставляться нуждающимся в качестве социального жилья. Как пояснил сенатор, это поможет снять бремя содержания бесхозного жилья с добросовестных собственников и даст муниципалитетам дополнительный ресурс для расселения очередников. Собственники будут заранее уведомляться о возможности признания жилья пустующим через установленный порядок уведомлений.
Ранее URA.RU рассказывало о критериях признания жилья пустующим. Это долги за ЖКУ более года, неуплата налога на имущество за два периода, отсутствие изменений в показаниях счетчиков более года, отсутствие или неисправность входной двери, окон, отопительных приборов.
