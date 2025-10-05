Водолацкий: скоро ряды ВСУ будут состоять только из иностранных наемников

Иностранные наемники убивают гражданское население, заявил Водолацкий
Вооруженным силам Украины не хватает собственного человеческого резерва для пополнения своих рядов. Из-за этого большая часть солдат будет пополняться за счет иностранных наемников. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Пополнение рядов ВСУ за счет собственных средств людского резерва сегодня уже в отрицательной стадии. Поэтому Польша, Чехия, Германия, Франция проводят работу, чтобы отправлять на помощь ВСУ своих наемников», — заявил Водолацкий.

Он отметил, что наемники воюют за деньги и убивают мирное гражданское население, в том числе и украинское. По словам Водолацкого, люди из Днепропетровской и Сумской областей рассказывали о зверствах наемников из Колумбии и Польши.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал число погибших солдат ВСУ за сентябрь. По его словам, в зоне СВО за месяц Украина потеряла около 44,7 тысячи солдат. Помимо этого, президент отметил число дезертиров с украинской стороны, а именно около 150 тысяч человек в период с января по август.

