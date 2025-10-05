На Камчатке завели уголовное дело после падения туристов со склона вулкана

После падения туристов со склона Вилючинского вулкана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.
«Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух туристов в результате падения со склона вулкана», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
В сообщении указано, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится проверка, которая направлена на выяснение обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
4 октября незарегистрированная в МЧС группа альпинистов из трех человек отправились покорять вершину Вилючинского вулкана, после чего сорвались. От полученных травм двое из них, мужчина и женщина, погибли на месте. В течение всей ночи проводились спасательные работы. Единственную выжившую альпинистку, с признаками обморожения, спустили на носилках, после чего госпитализировали.
