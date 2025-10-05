На Камчатке завели уголовное дело после падения туристов со склона вулкана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности, указано в сообщении ведомства
Возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности, указано в сообщении ведомства Фото:
новость из сюжета
С Вилючинского вулкана на Камчатке сорвались трое туристов

После падения туристов со склона Вилючинского вулкана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

«Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух туристов в результате падения со склона вулкана», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

В сообщении указано, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится проверка, которая направлена на выяснение обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

4 октября незарегистрированная в МЧС группа альпинистов из трех человек отправились покорять вершину Вилючинского вулкана, после чего сорвались. От полученных травм двое из них, мужчина и женщина, погибли на месте. В течение всей ночи проводились спасательные работы. Единственную выжившую альпинистку, с признаками обморожения, спустили на носилках, после чего госпитализировали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После падения туристов со склона Вилючинского вулкана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю. «Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух туристов в результате падения со склона вулкана», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. В сообщении указано, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится проверка, которая направлена на выяснение обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается. 4 октября незарегистрированная в МЧС группа альпинистов из трех человек отправились покорять вершину Вилючинского вулкана, после чего сорвались. От полученных травм двое из них, мужчина и женщина, погибли на месте. В течение всей ночи проводились спасательные работы. Единственную выжившую альпинистку, с признаками обморожения, спустили на носилках, после чего госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...