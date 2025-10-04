Тося Чайкина закатит концерт в центре Екатеринбурга

Певица Тося Чайкина выступит на открытии международного турнира по баскетболу в Екатеринбурге. Он состоится 8 октября в ДИВСе, сообщили в пресс-службе WINLINE.
«Уже 8 октября в Екатеринбурге стартует WINLINE BASKET CUP — международный турнир, который мы проводим вместе с Единой лигой ВТБ», — сообщает telegram-канал пресс-службы.
В матче сойдутся екатеринбургский БК «Уралмаш» и питерский «Зенит». В перерывах зрителям обещают розыгрыши и другие активности.
В марте 2025 уральские баскетболисты впервые выиграли Кубок России, но позже, в апреле того же года, вылетели из плей-офф Единой лиги. Позже команда рассталась с 38-летним капитаном Антоном Глазуновым (он занимал этот пост с 2023 года). Причиной ухода Глазунова, по его словам, стало то, что команде требуется омоложение.
