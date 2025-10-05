Магнитогорец, убивший дочь и выбросивший труп в реку, не смог оспорить приговор

Житель Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Рудин, осужденный за убийство дочери Александры Бровкиной с последующим сокрытием тела в реке, не смог оспорить 8-летний срок в колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Приговор в части назначенного наказания оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Тело Бровкиной нашли в июле 2024 года. Оно было завернуто в мусорный пакет, который достали из реки Урал. На теле имелись следы убийства. Под подозрение попали сотрудники коллекторских агентств, которым девушка задолжала деньги. Но версия не подтвердилась.
При отработке родственников девушки удалось выйти на настоящего убийцу. Им оказался ее отец. Мужчину задержали сотрудники полиции. Он пояснил, что в день убийства дочь пришла к нему и начала выпрашивать деньги. Такое случалось и раньше. На этот раз нервы не выдержали, и он начал душить девушку. После отнес еще живую дочь в гараж и добил молотком, связал тело по рукам и ногам, замотал в мусорный пакет и выбросил в реку Урал.
Суд над Рудиным закончился в июне 2025 года. Его признали виновным и назначили восемь лет колонии строгого режима. Во время суда мужчина заявлял, что находился в состоянии аффекта. Но проведенная судебно-психиатрическая комиссия экспертов опровергла слова Рудина.
