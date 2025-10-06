Главе СКР доложат о подростках, выстреливших в водителя трамвая в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о подростках из Екатеринбурга, которые выстрелили в ногу водителю трамвая №15 из пневматического пистолета. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — пояснили там. Следователи завели уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Толпы подростков регулярно кошмарят водителей общественного транспорта в Екатеринбурге. Все начиналось с зацепов, а затем дошло до нападений. На прошлой неделе школьники выстрелили в ногу водителю, а до этого они избили охранника электрички. Теперь в трамваях зачитывают инструкцию на случай их нападения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!