Главе СКР доложат о подростках, выстреливших в водителя трамвая в Екатеринбурге

Бастрыкин поручил доложить о подростках-дебоширах
Бастрыкин поручил доложить о подростках-дебоширах Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о подростках из Екатеринбурга, которые выстрелили в ногу водителю трамвая №15 из пневматического пистолета. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — пояснили там. Следователи завели уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Толпы подростков регулярно кошмарят водителей общественного транспорта в Екатеринбурге. Все начиналось с зацепов, а затем дошло до нападений. На прошлой неделе школьники выстрелили в ногу водителю, а до этого они избили охранника электрички. Теперь в трамваях зачитывают инструкцию на случай их нападения.

