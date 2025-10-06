В Екатеринбурге закрылся филиал Пушкинского музея

Уральский филиал Пушкинского музея (бывший ГЦСИ) в Екатеринбурге заявил о своем закрытии. Несмотря на это, команда музея будет искать возможность продолжать работать, но уже не в публичном формате, рассказали URA.RU в пресс-службе.
«5 октября был последним днем публичной работы Уральского филиала, мы закрыли три значимых проекта на двух площадках: „Моментальный город. Свердловск/Екатеринбург“, выставку „Утопия, Аркадия и реальность“ в пространстве на Ленина, 50 и спецпроект „Мастерская яблоневых грез“ в Саду Казанцева. С 6 октября публичная деятельность Уральского филиала завершена. В настоящее время команда ищет возможности для продолжения работы проектов, в частности арт-клуба старшего поколения», — поделились представители команды и пояснили, что пока не могут комментировать, как филиал будет жить дальше.
В филиале подсчитали, что всего за время своего существования они приняли более 10 000 человек. «Благодарим каждого, кто был участником этого диалога. Уверены, что и в дальнейшем такая важная и нужная для культуры региона работа не прервется, а будет продолжена в другом формате», — сказано в сообщении бывшего ГЦСИ.
В мае 2025 года филиал музея переехал из земской школы на улице Добролюбова в бывший Клуб строителей в «Сити Центре». Съехать из прошлого здания пришлось из-за окончания договора безвозмездной аренды с городскими властями.
Тогда же весной стало известно, что Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ, находится в Москве) прекращает работу с филиалом в Екатеринбурге с 1 января 2026 года. Как поясняли представители ГМИИ, это связано с пересмотром стратегии развития музея, но уточняли, что учреждение продолжит поддерживать партнерские отношения с коллегами.
