Рэпер Макан подтвердил, что получил повестку в армию

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) заявил, что добровольно явился в военкомат и получил повестку на службу. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.
«Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — написал Макан. Он опроверг информацию о том, что прятался и своем задержании.
Ранее сообщалось, что 23-летний рэпер опубликовал фото, сделанное возле столичного пункта призыва. Некоторые СМИ пишут, что его привели туда под конвоем, другие утверждают, что Макан явился сам.
Также уточнялось, что в отношении 23-летнего музыканта могло быть возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от прохождения военной службы. За последний год он проигнорировал шесть официальных повесток. В настоящее время на адрес его регистрации в московском районе Раменки направлена седьмая, последняя повестка. Если исполнитель вновь не явится по требованию, правоохранительные органы могли начать уголовное преследование.
