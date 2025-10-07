Медведев: отправленные Украине «Томагавки» ударят по Парижу, Берлину и Варшаве

Переданные Украине «Томагавки» могут ударить по Парижу, Берлину и Варшаве. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Это очевидно — они ударят по Парижу, Берлину и Варшаве. Даже президент США должен это знать», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также прокомментировал поведение президента США Дональда Трампа, который намерен следовать политике Джо Байдена в вопросах военной поддержки Украины. Политик иронично заметил, что Трамп стремится по этому пути к Нобелевской премии.
Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине разрешение на нанесение ударов по объектам, расположенным на значительном удалении на территории России, с использованием дальнобойных систем вооружения. На данный момент неясно, подразумевается ли под этим использование именно американских вооружений. Вместе с тем, США не исключают, что запрос президента Украины Владимира Зеленского на поставки ракет большой дальности Tomahawk может быть согласован с общей стратегией сторон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.