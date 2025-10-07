Воровал инструменты и нападал на прохожих: справка на рецидивиста, зарезавшего медсестру в Екатеринбурге

Подозреваемым в убийстве 40-летней медсестры из Екатеринбурга Евгении Шалагиновой оказался 39-летний уроженец Башкирии Сергей М., сказал источник в силовой среде. Как выяснило URA.RU, Сергей был судим более восьми раз.
Ранее агентство писало, что убийство Евгении произошло в общежитии на улице Агрономической. Ее тело обнаружили утром 6 октября. По предварительным данным, Сергей нанес женщине семь ножевых ранений. Причиной расправы стал конфликт, который произошел между ними накануне. Полицейские задержали подозреваемого в тот же день.
По данным картотеки Верховного суда Башкирии, Сергей неоднократно был судим за кражи и грабежи. Чаще всего на преступления он шел в состоянии алкогольного опьянения. Первый приговор мужчина получил в 2010-м после двух грабежей, покушения на кражу, побоев, хулиганства и причинения легкого вреда здоровью. Через год Сергея вновь осудили по таким же статьям УК РФ.
На свободу он вышел условно-досрочно в декабре 2014-го. Уже в следующем году Сергей попытался стащить товар из магазина, но его поймала охрана. Мужчину отпустили, но через три часа он на улице напал на прохожего и забрал у него 900 рублей. Той же ночью Сергей набросился на женщину, отобрав у нее сумку. Из нее он украл телефон, который впоследствии продал, и деньги. Новую кражу он совершил в 2017-м и получил условку.
Через год Сергей во время застолья украл у собутыльника телефон и получил новый срок. В 2020 году его судили за поножовщину. По версии следствия, Сергей перепил с друзьями, пришел в квартиру к незнакомцам и потребовал вернуть им свой сотовый. Мужчина считал, что оставил его у них. Хозяева квартиры говорили ему, что он ошибается, но Сергей не верил. Он схватился за нож и ранил мужчину, а потом изрезал ногу его сожительнице. Осужденный смыл кровь с ножа, но сбежать не успел, его задержал прибывший наряд полиции. Пока шло судебное разбирательство, Сергей вновь совершил кражу. В этот раз он стащил наушники из оставленного в ТЦ рюкзака.
Последний приговор Сергей получил весной 2023 года. Тогда он украл инструменты у родственника своего отчима после застолья. Фигурант признался, что испытывал финансовые трудности, поэтому решил продать чужие инструменты. Он сложил их в два пакета и уехал на рынок, где продал таксисту за шесть тысяч рублей. Каждый раз в суде Сергей признавал вину и обещал возместить ущерб.
Почему он решил переехать в Екатеринбург, неизвестно. Вероятно, СК уже предъявил ему обвинение в новом преступлении — убийстве. Скоро преступнику изберут меру пресечения. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
