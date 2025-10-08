Белому дому напомнили об ответственности за использование Киевом ракет Tomahawk

Боуз: использование ракет Tomahawk Киевом будет операцией под руководством США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запуск ракет Tomahawk на Украине будет операцией США, заявил ирландский журналист Боуз
Запуск ракет Tomahawk на Украине будет операцией США, заявил ирландский журналист Боуз Фото:

Применение ракет Tomahawk на территории Украины станет операцией под руководством США. С таким мнением выступил ирландский журналист Чей Боуз.

«США (и, возможно, Великобритании) будет необходимо предоставить не только сами ракеты, но и всю инфраструктуру: операторов, источники информации в реальном времени и пусковое оборудование. Тем самым это будет операция под руководством США, как об этом говорил Путин», — заявил Чей Боуз. Свое мнение о высказал в соцсети X, где также подчеркнул, что Украина самостоятельно не способна эксплуатировать Tomahawk без прямого участия иностранных специалистов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский после сентябрьских переговоров с американским лидером Дональдом Трампом не исключил, что Киев может получить американские крылатые ракеты Tomahawk. Глава России в Владимир Путин в свою очередь отметил, что если Украина применит американские ракеты, это навредит отношениям России и США, ведь воспользоваться оружием ВСУ без американской помощи не смогут. Пресс-секретарь российского лидера возможные поставки назвал серьезной эскалацией конфликта и призвал дождаться официальных заявлений США по этому вопросу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Применение ракет Tomahawk на территории Украины станет операцией под руководством США. С таким мнением выступил ирландский журналист Чей Боуз. «США (и, возможно, Великобритании) будет необходимо предоставить не только сами ракеты, но и всю инфраструктуру: операторов, источники информации в реальном времени и пусковое оборудование. Тем самым это будет операция под руководством США, как об этом говорил Путин», — заявил Чей Боуз. Свое мнение о высказал в соцсети X, где также подчеркнул, что Украина самостоятельно не способна эксплуатировать Tomahawk без прямого участия иностранных специалистов. Ранее украинский президент Владимир Зеленский после сентябрьских переговоров с американским лидером Дональдом Трампом не исключил, что Киев может получить американские крылатые ракеты Tomahawk. Глава России в Владимир Путин в свою очередь отметил, что если Украина применит американские ракеты, это навредит отношениям России и США, ведь воспользоваться оружием ВСУ без американской помощи не смогут. Пресс-секретарь российского лидера возможные поставки назвал серьезной эскалацией конфликта и призвал дождаться официальных заявлений США по этому вопросу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...