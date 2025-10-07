СК опубликовал видео задержания бывшего замглавы ГАИ Челябинска Жиляева

Пресс-служба СКР по Челябинской области опубликовала видео задержания бывшего заместителя главы ГАИ Челябинска Олега Жиляева. Он встретил оперативников с голым торсом.
На кадрах сотрудники ФСБ и СК заходят в дом к Жиляеву. Внешняя и внутренняя отделка дома выглядят «дорого-богато». Хозяин явно не ждал «гостей» в такую рань, поэтому встретил оперативников в трениках и с голым торсом.
Жиляеву объяснили в чем его подозревают. После экс-силовику дали собраться и увезли в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области. Там с ним продолжатся следственные мероприятия.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в отношении Жиляева возбуждены уголовные дела по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, в период с 1 января 2024 года по 15 мая текущего года он не давал подчиненным привлечь к ответственности за нарушения ПДД сотрудников ООО «Капиталстрой», которой владеет Ромик Варданян. За это, как считают следователи, Жиляеву платили. Взятка была своеобразной — дорожник откупался асфальтом.
«В настоящее время следователями проведены обысковые мероприятия по месту жительства и работы подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности», — отметили в пресс-службе ведомства.
Жиляев стал вторым VIP-силовиком, связанным с деятельностью Варданяна. В середине по похожим обстоятельствам был задержан Александр Гайде, некогда руководивший Жиляевым и всей городской ГАИ. Подробности дела — в материале URA.RU.
