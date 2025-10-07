«Звездопад продолжается»: по делу о дорожном картеле в Челябинске задержан еще один экс-силовик

В Челябинске сотрудники ФСБ и СКР пришли с обыском к бывшему замглавы ГАИ города Олегу Жиляеву. Сотрудника, как и его бывшего руководителя в лице Александра Гайде, подозревают в коррупционных связях с главой ООО «Капиталстрой» Ромиком Варданяном. Что известно о деле — в материале URA.RU.
Сотрудник и бизнесмен
В середине мая сотрудники УФСБ пришли с обысками в дом к Гайде. Параллельно с этим оперативные мероприятия проводились по месту жительства Варданяна. Первого обвинили в получении взяток и превышении полномочий, второго — в даче взяток.
На что шли деньги?
Предварительно, Варданян платил Гайде за общее покровительство. Силовик, по версии следствия, занимая пост начальника ГАИ Челябинска, хлопотал за непринятие мер административного реагирования при нарушении законодательства при эксплуатации автомобильного грузового транспорта. Речь идет о перевозках грузов по дорогам общего пользования на территории Челябинска.
Оплата в виде автомобилей
Следствие установило, что за покровительство Варданян платил Гайде автомобилями и прочими дорогими «побрякушками». В доме у бывшего главы ГАИ нашли дорогостоящие часы Breitling Chronomat и Jaguar (за 100 тысяч рублей). В гараже были припаркованы Volvo S80 и Toyota Camry, также полученные от дорожника.
Новый виток в деле
Вторым силовиком, который мог иметь связи с Варданяном, стал бывший заместитель главы ГАИ города Олег Жиляев. Когда-то он был в непосредственном подчинении Гайде. Не исключено, что основаниями для проведения обысков у Жиляева послужили именно показания его бывшего начальника.
Уволен за пару дней до обысков
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, Жиляев был уволен из органов внутренних дел 6 октября, то есть за пару дней до начала следственных мероприятий. Его противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России и оперативниками собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области.
И снова нестандартная взятка
Предварительно, Варданян платил Жиляеву асфальтом. Всего он предоставил сотрудники смеси на сумму в несколько сотен тысяч рублей. Куда она шла неизвестно, но за это, по версии следствия, Жиляев «отмазывал» от штрафов за нарушение ПДД транспорт бизнесмена, помогал оперативно оформлять необходимые документы и другое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!