В Минпромторге раскрыли причину повышения утильсбора

В России более 73% автомобилей за девять месяцев 2025 года были ввезены физическими лицами по льготной ставке утилизационного сбора. Это привело к масштабному использованию «серых» схем импорта, в том числе через дилерские центры. Как отметил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, в результате диспаритет между ввозом официальным дилером, юридическим лицом, и физлицами становится существенным.
«У нас в дилерских центрах начинают предоставляться услуги так называемых серых продаж, когда ввезенные на физлиц автомобили продаются уже через дилерские центры. Это приводит к существенному искажению рынка», — заявил Алиханов на заседании в Госдуме, отметив, что насыщение авторынка идет преимущественно за счет импорта. По его словам, компании, открывшие в России сборочные заводы, в том числе китайские производители, могут сократить инвестиции из-за снижения доходности. Цитата по РБК.
Алиханов обратил внимание, что предыдущие индексации утильсбора с 2024 года не привели к росту цен на автомобили, а у ряда дилеров даже наблюдалось снижение стоимости отдельных моделей. Вместе с тем, из-за ухода части импортеров «в тень» доходы федерального бюджета от утильсбора оказались ниже ожидаемых.
Министр сообщил, что из-за недополученных средств Минпромторгу пришлось секвестировать бюджет более чем на 110 млрд рублей, а в ближайшее время может быть сокращено еще 124 млрд рублей. Эти средства были предусмотрены на поддержку автопрома, самолетостроения и других отраслей промышленности. Алиханов добавил, что повышение утильсбора не коснется автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил, которые составляют более 80% парка страны. Изменения затронут преимущественно автомобили премиум-сегмента, такие как BMW или Volkswagen.
С 1 ноября 2025 года в России планируется значительное увеличение утилизационного сбора. В связи с этим депутат призвал правительство отказаться от данного шага. Он подчеркнул, что нововведение коснется автомобилей с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил. Однако среди современных транспортных средств таких моделей сравнительно немного — большинство машин обладают более высокой мощностью. Так, повышение приведет к резкому росту цен в массовом сегменте и вытеснению с рынка доступных транспортных средств.
