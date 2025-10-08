Раскрыта личность подозреваемого в убийстве Супоницкого

В убийстве архитектора Супоницкого подозревают экс-финансиста «Петротреста»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело Козырева было обнаружено с явными признаками насильственной смерти
Тело Козырева было обнаружено с явными признаками насильственной смерти Фото:
новость из сюжета
В центре Петербурга застрелили известного архитектора

Подозреваемым в убийстве архитектора Александра Супоницкого в Санкт-Петербурге оказался бывший финансист строительной компании «Петротрест» Константин Козырев. Об этом сообщили в правоохранительных органах города. Преступление произошло утром в доме на Кременчугской улице.

По версии следствия, 70-летний Супоницкий провожал дочь в школу и встретил у лифта соседа. Тот выстрелил в него из карабина, после чего вернулся в свою квартиру этажом ниже и совершил самоубийство. «На месте преступления был обнаружен труп Козырева К. В. с явными признаками насильственной смерти», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («убийство, совершенное с особой жестокостью»).

Согласно открытым источникам, Козырев был индивидуальным предпринимателем — он предоставлял посреднические услуги по оценке жилой недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Ранее он также фигурировал в деле об уклонении от уплаты налогов на сумму более 21 млн рублей. Он вносил ложные сведения в налоговые декларации компаний для сокрытия доходов. В 2021 году Василеостровский районный суд его оправдал, приговор вступил в силу.

Утром 8 октября на улице Кременчугской застрелили архитектора Александра Супоницкого — автора проекта станции метро «Горьковская». В этот момент он сопровождал свою 10-летнюю дочь в школу. Предполагается, что стрелявшим оказался его сосед, который дважды выстрелил в голову жертвы возле лифта с автоматом АКС-74. По данным следствия, подозреваемый наблюдал за Супоницким и намеренно поселился этажом выше. Возможным мотивом стало долговое обязательство архитектора в 3,6 миллиона долларов, которое он должен был вернуть в 2020 году. Подозреваемый в убийстве Константин Козырев следил за Супоницким несколько месяцев, снимая жилье в том же доме. Перед убийством Козырев написал бывшей жене: «Прости меня, я больше так не могу, я решился». Затем он застрелил архитектора в затылок на глазах у его дочери.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемым в убийстве архитектора Александра Супоницкого в Санкт-Петербурге оказался бывший финансист строительной компании «Петротрест» Константин Козырев. Об этом сообщили в правоохранительных органах города. Преступление произошло утром в доме на Кременчугской улице. По версии следствия, 70-летний Супоницкий провожал дочь в школу и встретил у лифта соседа. Тот выстрелил в него из карабина, после чего вернулся в свою квартиру этажом ниже и совершил самоубийство. «На месте преступления был обнаружен труп Козырева К. В. с явными признаками насильственной смерти», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («убийство, совершенное с особой жестокостью»). Согласно открытым источникам, Козырев был индивидуальным предпринимателем — он предоставлял посреднические услуги по оценке жилой недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Ранее он также фигурировал в деле об уклонении от уплаты налогов на сумму более 21 млн рублей. Он вносил ложные сведения в налоговые декларации компаний для сокрытия доходов. В 2021 году Василеостровский районный суд его оправдал, приговор вступил в силу. Утром 8 октября на улице Кременчугской застрелили архитектора Александра Супоницкого — автора проекта станции метро «Горьковская». В этот момент он сопровождал свою 10-летнюю дочь в школу. Предполагается, что стрелявшим оказался его сосед, который дважды выстрелил в голову жертвы возле лифта с автоматом АКС-74. По данным следствия, подозреваемый наблюдал за Супоницким и намеренно поселился этажом выше. Возможным мотивом стало долговое обязательство архитектора в 3,6 миллиона долларов, которое он должен был вернуть в 2020 году. Подозреваемый в убийстве Константин Козырев следил за Супоницким несколько месяцев, снимая жилье в том же доме. Перед убийством Козырев написал бывшей жене: «Прости меня, я больше так не могу, я решился». Затем он застрелил архитектора в затылок на глазах у его дочери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...