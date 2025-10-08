Раскрыта личность подозреваемого в убийстве Супоницкого

Подозреваемым в убийстве архитектора Александра Супоницкого в Санкт-Петербурге оказался бывший финансист строительной компании «Петротрест» Константин Козырев. Об этом сообщили в правоохранительных органах города. Преступление произошло утром в доме на Кременчугской улице.
По версии следствия, 70-летний Супоницкий провожал дочь в школу и встретил у лифта соседа. Тот выстрелил в него из карабина, после чего вернулся в свою квартиру этажом ниже и совершил самоубийство. «На месте преступления был обнаружен труп Козырева К. В. с явными признаками насильственной смерти», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («убийство, совершенное с особой жестокостью»).
Согласно открытым источникам, Козырев был индивидуальным предпринимателем — он предоставлял посреднические услуги по оценке жилой недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Ранее он также фигурировал в деле об уклонении от уплаты налогов на сумму более 21 млн рублей. Он вносил ложные сведения в налоговые декларации компаний для сокрытия доходов. В 2021 году Василеостровский районный суд его оправдал, приговор вступил в силу.
Утром 8 октября на улице Кременчугской застрелили архитектора Александра Супоницкого — автора проекта станции метро «Горьковская». В этот момент он сопровождал свою 10-летнюю дочь в школу. Предполагается, что стрелявшим оказался его сосед, который дважды выстрелил в голову жертвы возле лифта с автоматом АКС-74. По данным следствия, подозреваемый наблюдал за Супоницким и намеренно поселился этажом выше. Возможным мотивом стало долговое обязательство архитектора в 3,6 миллиона долларов, которое он должен был вернуть в 2020 году. Подозреваемый в убийстве Константин Козырев следил за Супоницким несколько месяцев, снимая жилье в том же доме. Перед убийством Козырев написал бывшей жене: «Прости меня, я больше так не могу, я решился». Затем он застрелил архитектора в затылок на глазах у его дочери.
