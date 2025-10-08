Два важных маршрута в Екатеринбурге лишили новых трамваев — мэр назвал причину

Новые низкопольные трехсекционные трамваи 71-639 «Кастор» не будут выводить на маршруты №1 и №15 из-за подростков-дебоширов, которые портят транспорт, пугают пассажиров и водителей. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов.
«Ставить новые трамваи, пока мы не разберемся с этим, я бы, честно говоря, не спешил. Трамваи дорогие, а [в них] бьют стекла и разрисовывают граффити», — сказал Орлов в интервью E1.ru. Он добавил, что на данных маршрутах даже отказываются работать водители.
Толпы подростков регулярно кошмарят водителей общественного транспорта в Екатеринбурге. Все начиналось с зацепов, а затем дошло до вооруженных нападений. Теперь в трамваях зачитывают инструкцию на случай угрозы.
Если хулиганов не поймают, то мэрия может ограничить движение трамваев в опасные направления — Вторчермет, Керамика и Солнечный. Вице-мэр Рустам Галямов направил обращение к начальнику городского УМВД Виктору Позняку с просьбой разобраться в ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!