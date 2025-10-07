Екатеринбург рискует лишиться трамваев из-за нападений подростков

В Екатеринбурге могут ограничить движение трамваев в сторону Вторчермета, Керамики и Солнечного, если полиция не поймает подростков-дебоширов, орудующих на этих маршрутах. Вице-мэр Рустам Галямов уже подготовил обращение к начальнику городского УМВД Виктору Позняку с просьбой разобраться в ситуации, подтвердил URA.RU источник в администрации.
«Дальнейшее усугубление ставит под угрозу безопасность перевозок, в случае, если ситуация не изменится, будем вынуждены приостановить движение трамваев», — следует из обращения. Мэрия призвала усилить патрули в трамваях на опасных направлениях и провести профилактические беседы с подростками.
В полиции города URA.RU пояснили, что реагируют на все случаи ЧП. «Кроме того, сотрудниками территориального ОВД неоднократно проводились рейдовые мероприятия, в ходе которых с несовершеннолетними проводилась профилактическая работа», — сказали в ведомстве, добавив, что рейды продолжатся.
Толпы подростков регулярно кошмарят водителей общественного транспорта в Екатеринбурге. Все начиналось с зацепов, а затем дошло до нападений. На прошлой неделе школьники выстрелили в ногу водителю, а до этого они избили охранника электрички. Теперь в трамваях зачитывают инструкцию на случай их нападения. К делу уже подключился глава СКР Александр Бастрыкин.
